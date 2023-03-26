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Устюгов — о планах на конец сезона: хочу побороться с биатлонистами на Югорском марафоне

Устюгов — о планах на конец сезона: хочу побороться с биатлонистами на Югорском марафоне
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Российский лыжник Сергей Устюгов после победы в марафоне на чемпионате России — 2023 в Тюмени рассказал о своих планах на концовку сезона.

«В текущем сезоне это точно не последняя точка. Впереди ещё Югорский марафон, в котором я планирую принять участие, побороться с биатлонистами. И хочу съездить на 70 [км]. Надеюсь, быстро восстановлюсь после гонки, состояние придёт в норму и будет настроение ехать на дальнейшие марафоны», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.
3. Александр Большунов +2.42,0.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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