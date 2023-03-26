Вероника Степанова сообщила, что будет выступать на этапе Кубка России по лыжам в Кировске

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что примет участие в гонках на этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Кировске.

«Я буду выступать в Кировске. Скорее всего, пробегу всю программу финала Кубка России. После чемпионата России загорелась ещё больше. Сегодня провела тренировку, помогла Ардашеву обкатать лыжи, выбрать лучшие пары. Ждите меня в Кировске», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдёт с 7 по 9 апреля. Женщины будут соревноваться в гонках на 10 км свободным и классическим стилями, а также пробегут спринт в свободном стиле.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.