Вероника Степанова сообщила, что будет выступать на этапе Кубка России по лыжам в Кировске
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что примет участие в гонках на этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Кировске.
«Я буду выступать в Кировске. Скорее всего, пробегу всю программу финала Кубка России. После чемпионата России загорелась ещё больше. Сегодня провела тренировку, помогла Ардашеву обкатать лыжи, выбрать лучшие пары. Ждите меня в Кировске», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
Этап Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдёт с 7 по 9 апреля. Женщины будут соревноваться в гонках на 10 км свободным и классическим стилями, а также пробегут спринт в свободном стиле.
Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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