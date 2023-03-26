Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алексей Червоткин: есть мотивация взять реванш у Сергея Устюгова

Алексей Червоткин: есть мотивация взять реванш у Сергея Устюгова
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о своём инвентаре на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени, а также признался, что хочет взять реванш у Сергея Устюгова.

«К сожалению, сюда привёз только две пары лыж, которые именно на жёсткую воду — потому что есть ещё универсальные, и есть на чуть более холодную погоду лыжи. Таких водянистых лыж с собой было всего две пары. Не рассчитывал я на такую погоду здесь. На лыжи грех жаловаться, то есть из этой ситуации был выжат максимум.

Я не знаю, было бы реально бороться сегодня с Устюговым или нет. Там много факторов можно назвать, но всё будет звучать как оправдание. Поэтому следующие старты покажут. Это мотивация взять реванш», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Материалы по теме
Червоткин: почувствовал ли облегчение, когда Большунов начал отставать в гонке? Наоборот
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023