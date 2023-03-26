Алексей Червоткин: есть мотивация взять реванш у Сергея Устюгова

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о своём инвентаре на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени, а также признался, что хочет взять реванш у Сергея Устюгова.
«К сожалению, сюда привёз только две пары лыж, которые именно на жёсткую воду — потому что есть ещё универсальные, и есть на чуть более холодную погоду лыжи. Таких водянистых лыж с собой было всего две пары. Не рассчитывал я на такую погоду здесь. На лыжи грех жаловаться, то есть из этой ситуации был выжат максимум.
Я не знаю, было бы реально бороться сегодня с Устюговым или нет. Там много факторов можно назвать, но всё будет звучать как оправдание. Поэтому следующие старты покажут. Это мотивация взять реванш», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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