Финская лыжница Кертту Нисканен выиграла дистанционный зачёт Кубка мира сезона-2022/2023

Финская лыжница Кертту Нисканен завоевала «Малый хрустальный глобус», став первой в дистанционном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.
Спортсменка набрала 1180 очков. Второе место заняла американская лыжница Джессика Диггинс, в активе которой 1086 очков. Тройку замкнула победительница общего зачёта Кубка мира, норвежская спортсменка Тириль Уднес Венг (946).
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Женщины
1. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 51.04,3.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,9 секунды.
3. Катарина Хенниг (Германия) +1,1.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
- 26 марта 2023
-
14:51
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:07
-
13:44
-
13:29
-
13:18
-
13:13
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:13
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
10:57
-
10:21
-
09:52