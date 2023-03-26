Финская лыжница Кертту Нисканен выиграла дистанционный зачёт Кубка мира сезона-2022/2023

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Финская лыжница Кертту Нисканен завоевала «Малый хрустальный глобус», став первой в дистанционном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

Спортсменка набрала 1180 очков. Второе место заняла американская лыжница Джессика Диггинс, в активе которой 1086 очков. Тройку замкнула победительница общего зачёта Кубка мира, норвежская спортсменка Тириль Уднес Венг (946).

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Женщины

1. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 51.04,3.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,9 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) +1,1.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.