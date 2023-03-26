«Резко завязывать нельзя». Сергей Устюгов высказался о возможном завершении карьеры

Российский лыжник Сергей Устюгов после завершения чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени высказался о планах на будущее.

«Решение о завершении профессиональной карьеры буду принимать летом. В летний сезон я точно выступлю, потому что резко завязывать нельзя. Поспрашиваю насчёт работы. В любом случае начну сезон, а там посмотрим. Бегать весь сезон, начиная с Тёи, очень сложно.

Я не говорю, что завершаю карьеру — я об этом думаю. Уже так всё приукрасили, будто я уже лыжи на гвоздь повесил. Сейчас конец сезона отбегаю, пообщаюсь с семьей, и надо будет принимать решение, потому что тяжеловато», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, сегодня, 26 марта, Устюгов выиграл марафон на 50 км на чемпионате России.