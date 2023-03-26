В ФФР высказались о смерти чемпиона мира в лыжной акробатике Павла Кротова

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о смерти 30-летнего чемпиона мира 2021 года в лыжной акробатике Павла Кротова.
«Внезапная, преждевременная смерть. Пока мало информации, поскольку официального заключения по поводу смерти нет. Не проснулся утром, пока больше нечего сказать.
Со стороны Федерации фристайла всё необходимое и нужное мы сделаем», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кротов вошёл в состав сборной России по фристайлу в 2011 году. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан) Кротов в составе сборной России завоевал золотую медаль в соревнованиях по командной акробатике, а также личную бронзу в той же акробатике.
- 26 марта 2023
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