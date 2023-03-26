«Это нереально. Я не осмеливалась об этом мечтать». Венг — о победе в общем зачёте КМ

Двукратная чемпионка мира в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

«Я должна потратить некоторое время, что осознать произошедшее. Это нереально. Я не осмеливалась мечтать об этом до начала сезона. Подобного сценария не было даже в самых потаённых моих мыслях», — приводит слова Венг Dagbladet.

Напомним, в сезоне-2021/2022 обладательницей Кубка мира стала российская лыжница Наталья Непряева. Текущий сезон Непряева и другие лыжники сборной России пропустили в связи с санкциями со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине. Победителем общего зачёта Кубка мира у мужчин стал норвежец Йоханнес Клебо.