Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин, итоговое положение: Нисканен обошла всех

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.
В последней женской гонке сезона норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво завоевала золото в женском масс-старте на 20 км.
Кубок мира. Дистанционный зачёт. Итоговое положение. Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1180.
2. Джессика Диггинс (США) — 1086.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 946.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.
5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 868.
6. Рози Бреннен (США) — 860.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 857.
8. Фрида Карлссон (Швеция) — 835.
9. Эбба Андерссон (Швеция) — 833.
10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 776.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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