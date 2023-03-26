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Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин, итоговое положение: Нисканен обошла всех

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В последней женской гонке сезона норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво завоевала золото в женском масс-старте на 20 км.

Кубок мира. Дистанционный зачёт. Итоговое положение. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1180.

2. Джессика Диггинс (США) — 1086.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 946.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.

5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 868.

6. Рози Бреннен (США) — 860.

7. Катарина Хенниг (Германия) — 857.

8. Фрида Карлссон (Швеция) — 835.

9. Эбба Андерссон (Швеция) — 833.

10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 776.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).