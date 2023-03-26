Йоханнес Клебо заработал $ 414 тыс. по итогам сезона в Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 среди мужчин, заработал $ 414 тыс. в качестве призовых за участие в этом сезоне согласно данным, приведённым на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Примечательно, что эта цифра более чем в два раза превышает гонорар серебряного призёра общего зачёта Пола Голберга. Соотечественник Клебо заработал $ 201 тыс. за участие в Кубке мира в завершившемся сезоне.

Третье место по количеству заработанных денег за этот международный сезон занял ещё один представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, ставший четвёртым в общем зачёте. Его бюджет пополнился на $ 154 тыс.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).