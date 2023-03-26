Йоханнес Клебо заработал $ 414 тыс. по итогам сезона в Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 среди мужчин, заработал $ 414 тыс. в качестве призовых за участие в этом сезоне согласно данным, приведённым на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Примечательно, что эта цифра более чем в два раза превышает гонорар серебряного призёра общего зачёта Пола Голберга. Соотечественник Клебо заработал $ 201 тыс. за участие в Кубке мира в завершившемся сезоне.
Третье место по количеству заработанных денег за этот международный сезон занял ещё один представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, ставший четвёртым в общем зачёте. Его бюджет пополнился на $ 154 тыс.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
- 26 марта 2023
-
23:03
-
21:30
-
21:13
-
19:11
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:42
-
17:28
-
16:42
-
16:35
-
16:05
-
15:49
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:07
-
13:44
-
13:29
-
13:18
-
13:13
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:13
-
12:06
-
12:00