Сергей Устюгов: нагрузку, как в сборной России, я уже не вывезу

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал про своё физическое состояние.
«Так я и не ухожу. Понятно, что все спортсмены когда-то заканчивают, это неизбежно, но мне сейчас и уходить-то некуда. А если некуда, то в чём смысл — заканчивать? Как готовился к сезону в этом году, так ещё лет пять, наверное, могу готовиться.
Нет, ну проблемы-то есть, ту нагрузку, какая практикуется в сборной команде, я уже не вывезу. Там ведь постоянно за кем-то гонишься. Совсем другое дело, когда тренируешься один, выполняешь интервалы в своём режиме, ориентируешься исключительно на своё самочувствие.
То же самое мог делать, оставаясь в сборной? Не совсем так. В команде кто-то один встал утром в превосходном состоянии, соответственно, он работает на своём максимуме. И ты хочешь не хочешь, а ведёшь себя как на соревнованиях: закусываешься — и погнал. В одиночку всегда работаешь мягче», – приводит слова Устюгова «RT на русском».
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