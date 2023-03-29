Олимпийская чемпионка Юлия Ступак объявила о переходе в группу Егора Сорина
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) объявила о переходе в группу тренера Егора Сорина.
«Так как у нас любят хот ньюс и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина. Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку. Больше мусолить эту тему мне не хочется. Так же, как и тему о решении МОК», — написала Ступак на своей странице в соцсетях.
Напомним, ранее завершился чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. На этом турнире Ступак завоевала бронзовую награду в командном спринте в составе сборной Республики Коми. Победу одержала команда Тюменской области.
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