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Мужской марафон на ЧР-2023 вошёл в топ-5 популярных спортивных ТВ-программ недели

Мужской марафон на ЧР-2023 вошёл в топ-5 популярных спортивных ТВ-программ недели
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Мужской марафон на 50 км в классическом стиле в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам вошёл в топ-5 самых популярных спортивных программ прошлой недели, сообщает Mediascope.

Телевизионный рейтинг

1. Футбол. Товарищеский матч (Иран – Россия) – 1,2 (рейтинг) – 4,5 (доля) – 2,6 (охват).
2. Футбол. Товарищеский матч (Россия – Ирак) – 1,2 – 4,6 – 4,0…
5. Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужской марафон – 0,5 – 3,7 – 2,1.

Напомним, марафон на ЧР-2023 в эффектной манере выиграл олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Он с первых километров дистанции создал себе отрыв, который по ходу гонки превратился в более чем минутное преимущество. При этом Сергей несколько раз менял себе пары лыж.

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