Российский лыжник Спицов: на ЧМ-2023 у меня было бы мало возможностей что-то зацепить

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов предположил, что было бы, если бы он смог выступить на прошедшем чемпионате мира – 2023.
«Если честно, из всех гонок чемпионата мира в Планице я посмотрел только финал спринта. Всё. Ни эстафету, ни разделку я не смотрел. Хотя возможность была, по времени вполне можно было успеть посмотреть. Но желания не было. Да и место проведения было практически один в один, как в Оберстдорфе. То есть лужи, снежная каша… Далеко не те условия, которые мне подходят. То есть если бы даже мы были там, у меня было мало возможностей где-то что-то зацепить. Я бежал и в Зеефельде, и в Оберстдорфе в таких условиях и всё понимал. Вот следующий чемпионат мира, который пройдёт в Тронхейме в других условиях, было бы обидно пропустить. Я больше предрасположен к более низким температурам, к жёстким морозным трассам», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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