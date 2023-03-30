«С такими людьми уходит целая эпоха». Олимпийский чемпион Спицов — про Сергея Устюгова

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов восхитился выступлением Сергея Устюгова на чемпионате России – 2023. Среди прочего Устюгов выиграл как личный спринт, так и марафон.

«Сергей – талантливый парень. Мы все об этом знаем, да и он этого не скрывает (улыбается). Честно говоря, меня его результаты вообще не удивили. Его все раззадорили (улыбается), а Сергея, видимо, это зацепило. По ходу сезона он настраивался именно на «Чемпионские высоты» и на чемпионат России. Как профессионал Сергей с Маркусом Крамером построил всю подготовку так, чтобы выйти на пик формы к главным стартам. Не каждому спортсмену и не каждому тренеру это дано, чтобы настолько точечно подвестись. Это очень круто! Сергей выбрал свои старты и на этих гонках был на максимуме.

Продолжит ли он карьеру? Об этом может знать только сам Сергей. Но я бы очень хотел, чтобы он продолжил! Серёга – открытый парень, с которым приятно общаться и тренироваться. Когда такие люди заканчивают со спортом, уходит целая эпоха. Повторю, мы все надеемся, что он останется и порадует и болельщиков, и своих соперников», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.