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Червоткин: мама очень сильно переживает, если ей кажется, что у меня что-то не в порядке

Червоткин: мама очень сильно переживает, если ей кажется, что у меня что-то не в порядке
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Российский лыжник Алексей Червоткин назвал самых близких для него людей, с которыми предпочитает делиться проблемами психологического плана.

«Родители, тренер, девушка. Просто в каждой отдельно взятой ситуации ты сам решаешь, кому можно что-то рассказать, а кому лучше не нужно, потому что человек начнёт больше за тебя переживать, чем ты сам. Родителей я вообще стараюсь в этом плане беречь. Знаю, что мама очень сильно переживает, если ей кажется, что у меня что-то не в порядке. Более того, я могу уже отпустить ситуацию, а она будет продолжать держать её в себе», — сказал Червоткин в интервью «RT на русском».

На данный момент Алексей Червоткин занимает седьмое место в общем зачёте Кубка России – 2022/2023.

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