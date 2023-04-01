Денис Спицов и Анастасия Кулешова выиграли коньковые марафоны в Мурманске

В Мурманске прошёл лыжный марафон «Праздник Севера» в свободном стиле на 30 км. У мужчин гонку выиграл олимпийский чемпион 2022 года в эстафете и серебряный призёр в скиатлоне Денис Спицов, у женщин – бронзовый призёр Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова (Седова).

Лыжные гонки. «Праздник Севера», Мурманск. Марафон, свободный стиль, 50 км

Мужчины

1. Денис Спицов – 2:16.56,00.

2. Иван Якимушкин – отставание 0,1 секунды.

3. Алексей Шемякин +0,36.

4. Максим Зубцов +4,18.

5. Роман Елетнов +4,21.

6. Егор Митрошин +7,54.

Женщины

1. Анастасия Кулешова (Седова) – 2:33.25.

2. Анастасия Прокофьева (Рыгалина) – отставание 2,36.

3. Анна Королёва +3,44.

4. Наталия Бабчина +8,17.

5. Анастасия Гунтарева +11,30.

6. Ольга Назарова +11,31.