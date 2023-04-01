Денис Спицов и Анастасия Кулешова выиграли коньковые марафоны в Мурманске
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В Мурманске прошёл лыжный марафон «Праздник Севера» в свободном стиле на 30 км. У мужчин гонку выиграл олимпийский чемпион 2022 года в эстафете и серебряный призёр в скиатлоне Денис Спицов, у женщин – бронзовый призёр Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова (Седова).
Лыжные гонки. «Праздник Севера», Мурманск. Марафон, свободный стиль, 50 км
Мужчины
1. Денис Спицов – 2:16.56,00.
2. Иван Якимушкин – отставание 0,1 секунды.
3. Алексей Шемякин +0,36.
4. Максим Зубцов +4,18.
5. Роман Елетнов +4,21.
6. Егор Митрошин +7,54.
Женщины
1. Анастасия Кулешова (Седова) – 2:33.25.
2. Анастасия Прокофьева (Рыгалина) – отставание 2,36.
3. Анна Королёва +3,44.
4. Наталия Бабчина +8,17.
5. Анастасия Гунтарева +11,30.
6. Ольга Назарова +11,31.
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