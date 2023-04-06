Мама Коростелёва: обидно не выступить на международных стартах, но сейчас это небезопасно
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Наталья Коростелёва, мама 19-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва, высказалась о возможном участии сына в международных соревнованиях. Напомним, Коростелёв не заявлен за воинские структуры, что соответствует критериям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.
«Я думаю, в данной ситуации это небезопасно для самого спортсмена – говорю даже как мама. Конечно, хочется, и это очень обидно, что не выступить на международных стартах, но в данном случае это может быть небезопасно», — сказала Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.
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