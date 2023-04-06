«Очень сильно выбила поездка в Китай». Мама лыжника Коростелёва — о сезоне сына

Наталья Коростелёва, мама 19-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва, подвела итоги сезона сына.
«Сезон, конечно, хороший и очень продуктивный в плане того, что старты идут постоянно, надо быть постоянно готовым. Но в таком возрасте ещё не такая база, и сложно стабильно выступать на одном уровне. Конечно, вначале он как молодой спортсмен быстрее набрал форму, поэтому были такие результаты. Но все знали, что сезон длинный, и поэтому опытные спортсмены не то что не торопились, но так получилось. И, конечно, очень сильно выбила поездка в Китай – ограничение по тренировкам, карантин, сам перелёт. Это сказалось на дальнейших результатах, целый январь потратили только на то, чтобы набрать форму», — сказала Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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