«Постоянно плакала на тренировках». Лыжница Пантрина — о занятиях фигурным катанием

Российская лыжница Елизавета Пантрина рассказала, как в детстве занималась фигурным катанием.

«Родители отдали меня в спорт в четыре года, и до 10 лет я была фигуристкой. Папа возил меня на тренировки, которые начинались в семь утра. Это было жутко неудобно! Да у меня ещё и не всё получалось, я никогда не была первой на соревнованиях, в лучшем случае третьей-четвёртой. Мы все терпели до тех пор, пока папа не сказал: «Давай, Лиза, попробуем пойти в лыжные гонки».

Я помню, что постоянно плакала на тренировках в фигурном катании, потому что они были очень жёсткими. Особенно летом на сборах. Просто не передать словами! Тренеры всё контролировали. Мы везли с собой сладкое – это сразу отбиралось. За весом строго следили. Слава богу, что мои родители не были одержимы, жалели меня.

Ну и фигурное катание – не моё. Я всё делала настолько быстро, что никогда не вписывалась в музыку: все элементы уже сделала, а музыка ещё играет (смеётся). С хореографией и пластикой были проблемы, да и страх на каждой тренировке.

Сама я дошла до прыжков в два оборота. За фигуркой послеживаю время от времени во время крупных соревнований. Мне запомнились номера Алины Загитовой в Пхёнчхане и Юли Липницкой в Сочи. Вот их выступления просто запали в душу, в таком юном возрасте покорить такие вершины!» — сказала Пантрина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.