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Непряева и Прокофьева разделили первое место в индивидуальной гонке этапа КР в Кировске

В Кировске завершилась женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победительницами гонки стали Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева, показавшие одинаковое время на финише.

Тройку замкнула представительница Пермского края Мария Истомина, уступившая лидерам 31,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 29.58,8.

1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 29.58,8.

3. Мария Истомина (Пермский край) +31,4.

Сегодня, 7 апреля, состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км. Начало забега — в 12:30 мск.