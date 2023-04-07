Лыжница Прокофьева: конечно, мы с Наташей поместимся на одной ступени

Российская лыжница Анастасия Прокофьева прокомментировала своё выступление в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кировске. По итогам гонки спортсменка разделила первую строчку пьедестала с лыжницей Натальей Непряевой.

«Конечно, мы с Наташей поместимся на одной ступени. Почему бы и нет? В конце длинный спуск, и мне кричали, что я проигрываю Наташе пять секунд. Я выкладываюсь в последнем подъёме просто максимально, спустилась, везде всё чётко отработала. Думаю: «Главное – у Маши выиграть». Потом финишировала. На самом деле впервые такое вижу, чтобы было два первых места. Слышала, что отдавали две бронзы», — сказала Прокофьева в эфире «Матч ТВ».

По итогам индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем Наталья Непряева (Архангельская область) и Анастасия Прокофьева (Москва) показали одинаковое время (29.58,8) и завоевали золотые медали, Мария Истомина (Пермский край) стала третьей, отстав от лидеров на 31,4 сек.