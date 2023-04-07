В Федерации фристайла России отреагировали на инцидент с Добровой и Набиулиным

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал инцидент с фристайлисткой Марией Добровой и чемпионом России 2021 года по ски-кроссу Артёмом Набиулиным.
Ранее в СМИ появилась информация об избиении Добровой в ночь на вторник, 4 апреля, возле гостиницы в Сочи. Сначала сообщалось, что свою девушку избил Набиулин. Позже стало известно, что у спортсменов возникла ссора с неизвестным им мужчиной и его спутницей.
«Документальных подтверждений федерация на сегодняшний день не имеет. Откуда пошла эта информация, мы не понимаем, я об этом узнал тоже из прессы. Артём сегодня вообще не в сборной команде, он — региональный спортсмен. Мария Доброва на централизованной подготовке в сборной команде не находится. В любом случае мы разберёмся. Мы всегда основываемся только на фактах и на подтверждённых документально обстоятельствах. А как это оказалось в прессе, мы не понимаем. Нас настораживает, когда такая информация появляется. Сейчас мы разбираемся с этим», — приводит слова Курашова «Газета.Ru».
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