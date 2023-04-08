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Наталья Непряева завоевала золото в спринте на этапе Кубка России в Кировске

В Кировске прошёл финал женского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.16,4.

2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 0,5 секунды.

3. Мария Истомина (Пермский край) +1,9.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,5.

5. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,6.

6. Анна Грухвина (Тюменская область) +1.08,54.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.