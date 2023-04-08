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Наталья Непряева завоевала золото в спринте на этапе Кубка России в Кировске

Наталья Непряева завоевала золото в спринте на этапе Кубка России в Кировске
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В Кировске прошёл финал женского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России сезона- 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.16,4.
2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 0,5 секунды.
3. Мария Истомина (Пермский край) +1,9.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,5.
5. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,6.
6. Анна Грухвина (Тюменская область) +1.08,54.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 8, Кировск, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
08 апреля 2023, суббота. 12:42 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
3:16.42
2
Вероника Степанова
Камчатский край
+0.49
3
Мария Истомина
Пермский край
+1.99

Напомним, российские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

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