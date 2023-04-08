«Казалось, больше не встану на лыжи». Биатлонист Бабиков — об участии в Югорском марафоне

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне. Спортсмен занял восьмое место, а победителем гонки стал лыжник Сергей Устюгов.
«Я тут остаюсь на два дня ещё кататься. Но во время гонки думал, что свои лыжи я отдам друзьям, которые сегодня возвращаются в Уфу. Мне казалось, что я больше не буду готов вставать на лыжи (смеётся). Я понимаю, что это проходит, когда отдохнёшь, но мне бежать было очень трудно. По энергетике всё хорошо и классно, но я не могу поддержать их скорость.
Я бежал эту гонку больше для удовольствия. Конечно, я бы хотел прокатиться с Устюговым, будь такая возможность. Но я понимал, что если ему не захочется, то никто и никуда с ним не прокатится. Это другого уровня человек. Я рад тому, что прокатился с Легковым, Шакирзяновым, это очень опытные ребята», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».
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