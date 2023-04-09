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Непряева выиграла гонку преследования на 8-м этапе Кубка России, Истомина обошла Степанову

Непряева выиграла гонку преследования на 8-м этапе Кубка России, Истомина обошла Степанову
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В Кировске прошла женская гонка преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, которая стартовала с 43-секундным преимуществом. Второй финишировала Мария Истомина, тройку призёров замкнула Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 24.45,8.
2. Мария Истомина — отставание 30,5 секунды.
3. Вероника Степанова +44,4.
4. Екатерина Смирнова +54,5.
5. Анастасия Прокофьева +1.11,0.
6. Анастасия Доценко +2.20,7.
7. Лидия Горбунова +2.21,7.
8. Дарья Непряева +2.21,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 8, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Гонка преследования
09 апреля 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
24:45.8
2
Мария Истомина
Пермский край
+30.5
3
Вероника Степанова
Камчатский край
+44.4
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