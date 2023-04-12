Андерссон: этот сезон — лучший для меня, и дело не в отсутствии Йохауг и русских

Шведская лыжница Эбба Андерссон назвала причины удачного выступления в текущем сезоне. Андерссон завоевала две золотых медали в скиатлоне и гонке на 30 км на чемпионате мира в Планице, а также две бронзовых медали в эстафете и гонке на 10 км.
«Есть две причины. Первая: такие лидеры, как Марит Бьорген и Терезе Йохауг, больше не выступают, но есть и второй аспект. Я катаюсь лучше, чем когда-либо раньше, и это также является причиной побед.
С того времени, как я закрепилась в мировой элите, я просто мчалась вперёд и никогда не задавала себе вопрос: «Что мне, собственно, нужно делать?» Приятно осознавать, что тяжёлая работа окупается — и это так, — но не любой ценой. Мне пришлось перестраивать работу почти с нуля и верить, что я всё делаю правильно.
У меня получилось? Что я знаю точно, так это то, что сезон — лучший из всех, что у меня когда-либо были. Конечно, можно сказать, что это из-за отсутствия русских или Йохауг, но какого чёрта? Я чувствую себя сильнее, я катаюсь на лыжах лучше, чем раньше, и это чувство никто не сможет у меня отнять.
Сравнения с Йохауг? Конечно, для меня большая честь сравниться с одной из величайших спортсменок всех времён, но стану ли я когда-нибудь тем, кем была и есть Терезе? Нет, так что с этой точки зрения это неправильно.
Результаты этого сезона изменили меня? Успехи этого сезона ничуть не изменили меня как лыжницу или человека. Однако я замечаю, что это много значит для других», — приводит слова Андерссон Expressen.
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