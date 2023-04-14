Непряева: никто не сравнится с Бородавко, как бы ни нахваливали Крамера — и он тоже

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева поделилась впечатлениями от работы в группе старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.
– Вяльбе и Бородавко в конце сезона сказали про вас противоположное. Президент ФЛГР: «Если можно выиграть 10 секунд, а можно и 50, Непряева непременно нацелится на 50». Тренер: «Наталья склонна к тому, чтобы побеждать, не выводя себя на предел возможностей». Ваша версия?
– В разных стартах было по‑разному, и каждый видел это со своей стороны. Правы и Елена Валерьевна, и Юрий Викторович. Были гонки, где пыталась проскочить налегке, выйти в подъём, один раз дернуться и выиграть. В другие моменты загоняла себя на максимальные обороты и в большие отрывы.
Конечно, 50 секунд лучше, чем 10, и Бородавко постоянно об этом твердит: «Если станешь себя жалеть, тебе будет очень тяжело, когда туда вернёшься».
– Куда «туда», не спрашиваю, и так понятно. Вам есть с чем сравнивать нагрузки Бородавко?
– До него работала со многими тренерами – ни один не сравнится с Юрием Викторовичем в плане нагрузок, требований и отношения к делу. Как бы ни нахваливали Маркуса Крамера – и он тоже.
Мой организм с первого года в группе Бородавко с нагрузками справлялся. Что зависит не столько от тренера, сколько от самого спортсмена. Если как робот, не думая, выполнять программы подготовки, каким бы ни был замечательным тренер, ничего не получится, – приводит слова Непряевой «Матч ТВ».
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