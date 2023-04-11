Лучшие моменты российского лыжного сезона. Битва Большунова и Устюгова затмила не всё!

В наших лыжах в этом сезоне было всё: битвы до крови и скандалы, сенсации и эмоции. Давайте вспомним самые яркие события.

Российский сезон в лыжных гонках получился гораздо круче международного. В наших лыжах эмоции били через край: было много красивых гонок, заруба двух великих русских спортсменов, сенсационные выступления юниоров и даже неожиданная медаль биатлонистки на лыжном чемпионате России.

Давайте вспомним самые запоминающиеся моменты.

Чемпионы сезона

Александр Большунов и Наталья Непряева. По ходу отдельных гонок вызов лидерам мужской и женской сборной России бросали многие, но, если смотреть на сезон в целом, конкурентов у них не было. Они почти не пропускали гонки даже в сверхплотном российском календаре и одержали победы в большинстве из них. Безоговорочные лидеры подтвердили свой статус.

Гонка сезона

Красивых гонок в нынешнем сезоне было очень много. Даже сложно выбрать одну. Тогда пусть будут две – мужской скиатлон и мужской марафон на чемпионате России в Тюмени. Потрясающий скиатлон, который превратился в зарубу между Большуновым и Устюговым, был чуть смазан падением Сергея, не позволившим посмотреть на разборку в створе. Ну а гениальный марафон в исполнении Устюгова можно пересматривать бесконечно – это было на пределе или даже за пределами человеческих возможностей.

Новичок сезона

Юниор Савелий Коростелёв, которому по ходу сезона исполнилось только 19 лет, стал главным молодым лыжником страны. Он выигрывал этапы Кубка России в битве с Большуновым и Терентьевым, феерил как в спринтах, так и на дистанциях, запомнился финишем в обнимку с Егором Митрошиным на Играх дружбы, выступая за сборную Китая, а в заключительной гонке Кубка России вырвал серебро в красивейшей зарубе на финише. В следующем сезоне Коростелёв будет тренироваться уже в основном составе сборной.

Удивление сезона

На это звание претендуют Елизавета Пантрина и Екатерина Носкова.

Лыжница из группы Егора Сорина просто феноменально провела чемпионат страны в Тюмени, завоевав медали во всех пяти гонках, в которых приняла участие. Пантрина ещё в прошлом году была в юниорской сборной, а в нынешнем сезоне ворвалась в элиту российских лыжных гонок.

А биатлонистка из группы Артёма Истомина удивила всех своим неожиданным серебром в командном спринте на лыжном чемпионате России.

Сенсация сезона

Со вторым местом 17-летней Алины Пеклецовой в коньковой разделке на чемпионате России вряд ли что-то сравнится. Лыжница, которая только в межсезонье была приглашена в юниорскую команду, с ходу громко заявила о себе. Всего лишь две секунды отделили её от победы на взрослом чемпионате страны! А ведь Алина и по ходу сезона в соревнованиях юниоров и молодёжи на коньковых гонках выглядела непобедимой.

Цитата сезона

«Летом меня некоторые называли «мешком»… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их «мешками». Я сегодня выиграл у сборной России!» – сказал Сергей Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом ещё в декабре.

После этой фразы российский лыжный сезон стал значительно бодрее. Мем про «мешков» был по сути исчерпан на церемонии награждения в Пермском крае, когда Большунов с партнёрами по команде вышел на награждение именно в мешках. Но схватку Сергея и Александра было уже не остудить.

Эмоция сезона

Не хотелось бы выделять чью-то отдельную эмоцию. Ведь абсолютно весь сезон в российских лыжах получился крутым. Были и «тёплые туалеты» в Вершине Тёи, и кровавое столкновение Большунова и Устюгова в Красногорске, и пересмотр результатов финиша мужской гонки преследования в Кировске – в наших лыжах просто было всё. И ведь сезон ещё не совсем закончился – впереди марафоны в Апатитах и Мончегорске. Спасибо всем за такую лыжную зиму!