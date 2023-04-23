Четырёхкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунд завершил карьеру

Четырёхкратный чемпион мира 34-летний норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Я принял окончательное решение завершить карьеру лыжника. Это был трудный выбор, но он правильный, учитывая, что у меня есть двое маленьких детей и множество проектов. Хочу оставить своё место другим, жаждущим борьбы спортсменам, которые способны выиграть медали чемпионата мира на родной земле в 2025 году.
Я провёл восемь лет в сборной Норвегии, участвовал в 145 гонках на этапах Кубка мира и завоевал восемь медалей чемпионатов мира и Олимпиад. У меня останется бессчётное количество хороших воспоминаний об этом времени. И даже сейчас, уходя из спорта, я точно знаю, что лыжи навсегда останутся моей большой страстью», — написал Холунд на своей странице в социальных сетях.
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