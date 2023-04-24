FIS выпустила сюжет о Клебо на фоне информации о возможном недопуске норвежца на КМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выпустила видеосюжет о достижениях Йоханнеса Клебо в прошедшем сезоне на фоне информации о возможном недопуске норвежца на соревнования Кубка мира и чемпионата мира.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион объявил о том, что не будет готовиться к следующему сезону в составе сборной Норвегии. После этого лыжная ассоциация страны заявила о намерении поднять вопрос о допуске к соревнованиям чемпионата и Кубка мира спортсменов, которые тренируются вне состава национальной команды.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS

Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.