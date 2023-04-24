FIS выпустила сюжет о Клебо на фоне информации о возможном недопуске норвежца на КМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выпустила видеосюжет о достижениях Йоханнеса Клебо в прошедшем сезоне на фоне информации о возможном недопуске норвежца на соревнования Кубка мира и чемпионата мира.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион объявил о том, что не будет готовиться к следующему сезону в составе сборной Норвегии. После этого лыжная ассоциация страны заявила о намерении поднять вопрос о допуске к соревнованиям чемпионата и Кубка мира спортсменов, которые тренируются вне состава национальной команды.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS
Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.
- 24 апреля 2023
-
13:18
-
12:21
-
09:53
- 23 апреля 2023
-
22:57
-
22:07
-
21:55
-
21:01
-
13:19
-
11:43
-
10:17
-
10:08
- 22 апреля 2023
-
10:04
-
00:54
- 21 апреля 2023
-
23:38
-
17:00
-
14:43
-
14:03
-
13:42
-
10:19
-
09:40
- 20 апреля 2023
-
12:25
-
12:17
-
00:46
- 19 апреля 2023
-
18:57
-
14:35
- 18 апреля 2023
-
17:08
- 17 апреля 2023
-
22:53
-
20:12
- 16 апреля 2023
-
22:10
-
17:38
-
16:10
-
15:18
-
14:35
-
13:28
-
12:55