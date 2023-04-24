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Мужская и женская сборные Норвегии объявили составы на предсезонную подготовку

Мужская и женская сборные Норвегии по лыжным гонкам объявили свои составы на централизованную подготовку к сезону-2023/24. Ранее о подготовке вне расположения норвежской национальной команды заявил пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам. Женщины: Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Анне Кьерсти Кальво, Юлие Мюре, Матильде Мюрвольд, Ингвильд Остберг, Марте Сконес, Aне Аппельквист Стенсет, Хелене Марие Фоссесхолм.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам. Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Эрик Вальнес

Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг, Мартин Лёвстрем Нюэнгет, Шур Рёте, Синдре Бъёрнестад Скар, Ховард Таугбель, Дидрик Тёнсет.

Напомним, ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация была вынуждена сократить состав сборной после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором, компанией Norengros. Состав мужской команды был сокращён с 13 до 10 лыжников.