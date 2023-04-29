Клебо: разочарован работой Норвежской ассоциации. Не знаю, что может привести к соглашению

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что разочарован действиями Норвежской лыжной ассоциации. Ранее спортсмен покинул состав сборной Норвегии.

«Я знаю правду и понимаю, что процесс переговоров сложился совсем не так, как должен был. Сложно ответить, что может привести нас с ассоциацией к соглашению.

Возможно, я мог бы сделать что-то по-другому. Это диалог, и мне важно донести свои мысли до другой стороны. Я не собираюсь стоять на месте и ждать чего-то. Я сказал всё, что думаю, в том числе и в контексте других спортсменов сборной. Думаю, сейчас нет смысла тратить на это ещё больше времени. Я не могу изменить ситуацию, но могу смотреть вперёд. Нужно составить план на будущее.

Я разочарован работой Норвежской лыжной ассоциации. Мне хотелось бы остаться в команде, но в какой-то момент приходится высказаться», — приводит слова Клебо TV2.