В FIS высказались о решении не допускать россиян до участия в мероприятиях организации
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Директор по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дженни Видеке сообщила, что российская делегация была проинформирована о решении FIS ещё несколько недель назад. Ранее Елена Вяльбе рассказала, что FIS не хочет видеть россиян на встрече организации, предложив поучаствовать в ней онлайн — без права голоса и слова.
«FIS приняла это решение пару месяцев назад, после чего россияне были проинформированы. Почему FIS решила исключить россиян из встречи? Это полностью соответствует нашей нынешней политике не допускать участия России в мероприятиях FIS», — приводит слова Видеке VG.
Видеке заявила, что решение было принято на заседании FIS в марте 2023 года, однако сообщила, что не знает о реакции Вяльбе.
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