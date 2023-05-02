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В FIS высказались о решении не допускать россиян до участия в мероприятиях организации

В FIS высказались о решении не допускать россиян до участия в мероприятиях организации
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Директор по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дженни Видеке сообщила, что российская делегация была проинформирована о решении FIS ещё несколько недель назад. Ранее Елена Вяльбе рассказала, что FIS не хочет видеть россиян на встрече организации, предложив поучаствовать в ней онлайн — без права голоса и слова.

«FIS приняла это решение пару месяцев назад, после чего россияне были проинформированы. Почему FIS решила исключить россиян из встречи? Это полностью соответствует нашей нынешней политике не допускать участия России в мероприятиях FIS», — приводит слова Видеке VG.

Видеке заявила, что решение было принято на заседании FIS в марте 2023 года, однако сообщила, что не знает о реакции Вяльбе.

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