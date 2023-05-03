Стало известно, когда в FIS обсудят вопрос допуска россиян до международных соревнований

Стало известно, когда Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян до международных соревнований.

«Планируется, что совет FIS обсудит участие России на своём следующем заседании 24 мая», — приводит слова представителя пресс-службы FIS «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские лыжники полностью пропустил сезон-2022/2023 на Кубке мира из-за санкций со стороны FIS, которые, в частности, были обусловлены рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Однако с недавнего времени МОК изменил свою риторику и выступил за допуск россиян до международных стартов, в том числе Олимпиад, в нейтральном статусе. Некоторые международные федерации уже объявили о готовности вернуть представителей России на турниры.