Экс-тренер Ковальчик: в работе с Юстиной я не был жёстким. Она сама мучила меня

Александр Веретельный, бывший тренер двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам польки Юстины Ковальчик, рассказал о работе со спортсменкой.
«Я не был истязателем. С Юстиной не обязательно быть жёстким, чтобы заставить её работать. Точно нет. Это она мучила меня. Она вставала в пять утра, а я хотел просыпаться в семь. В шесть часов она стучалась в дверь и спрашивала: «Тренер, не хотите чая или кофе?» Только дело было совсем не в чае. Она хотела дать мне понять, что она уже готова работать. Её не надо было мучить, она сама себя истязала», — приводит слова Веретельного Interia.
За свою карьеру Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырёх Играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018). У неё восемь медалей чемпионатов мира, из которых две золотые. Ковальчик участвовала в девяти чемпионатах мира: первый раз в Валь-ди-Фьемме в 2003 году, последний — в Зеефельде в 2019 году.
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