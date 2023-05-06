Бывший тренер Ковальчик — об отстранении россиян: спортсмены невиновны, это вина политиков

Александр Веретельный, бывший тренер двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам польки Юстины Ковальчик, высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«В чём спортсмены виноваты? Политики развязали конфликт. Это ужасно. Те спортсмены, которые усердно работают и хотят соревноваться с другими атлетами на самых крупных мировых турнирах, невиновны. Это не их вина, а вина политиков», — приводит слова Веретельного Interia.

Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил критерии, при соблюдении которых россияне и белорусы могут вернуться на международную арену.