Организаторы Кубка мира по горным лыжам поменяют календарь из-за изменений климата

Из-за изменений климата организаторы Кубка мира по горным лыжам предложили провести первый старт сезона-2023/2024 в гигантском слаломе в австрийском Зёльдене на одну неделю позже, чем планировалось, сообщает NBC. Обычно эти соревнования проходят ближе к концу октября.
По той же причине первые старты в скоростных дисциплинах предложено провести только в конце ноября. В прошлом году этапы Кубка мира в скоростном спуске в швейцарском Церматте и итальянской Червинии, которые планировались для мужчин в конце октября, а для женщин в начале ноября, были отменены из-за недостатка снега.
При этом организаторы ближайшего Кубка мира хотят сохранить общую длительность сезона. Для этого предлагается провести заключительные гонки в марте на неделю позже, чем планировалось. Финал Кубка мира в австрийском Заальбахе может быть разбить на две части: в один из уик-эндов пройдут гонки в скоростных дисциплинах, а в другой в технических.
Также организаторы Кубка мира предложили ввести новую дисциплину: командную комбинацию. Как и личная комбинация, она будет состоять из двух заездов: скоростного спуска или супергиганта и слалома, однако выполняться они будут разными спортсменами. Вид должен появиться в календаре как у мужчин, так и у женщин. Личная комбинация не проводится в Кубке мира уже три сезона, хотя сохраняется в программах чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Предложения будут рассмотрены на совете Международной федерации лыжных видов спорта 24 мая.
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