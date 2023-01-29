Американка творит историю спорта! Микаэла штурмует уникальный рекорд 34-летней давности

Самая молодая олимпийская чемпионка в горнолыжном спорте Микаэла Шиффрин в январе добилась очередного рекорда, обойдя соотечественницу Линдси Вонн по победам на Кубке мира. Спортсменка на тернистом пути прошла через радости и горе, которое почти сломило девочку-вундеркинда. Но, похоже, нас ждёт ещё один, самый главный рекорд в горных лыжах.

«Едва могу что-то сделать, но чувствую себя удивительно»

Микаэла родилась в городке Вейл – американском Куршевеле – одном из крупнейших горнолыжных курортов США. Конечно, каждый, кто родился в таком месте, мечтает о том, чтобы стать великим горнолыжником. Исключением не стала и Микаэла: на лыжи она встала в четыре года.

Первый громкий успех Микаэлы – титул чемпионки США в слаломе в 2011 году. На том же турнире она установила свой первый рекорд, став самой молодой победительницей турнира – на тот момент девушке было лишь 16 лет. При этом за месяц до этой победы спортсменка уже успела дебютировать на Кубке мира, а уже в декабре 2012-го впервые победила на одном из этапов, вновь обновив возрастной рекорд. В XXI веке до Микаэлы самой молодой победительницей этапа Кубка мира была 19-летняя шведка Аня Персон.

Так феноменальная лыжница заставила говорить о себе весь спортивный мир. В таком юном возрасте ранее побеждали лишь единицы, причём много лет назад, когда скорости были намного ниже, а технических сложностей меньше.

14 февраля 2013 года Микаэла стала чемпионкой мира в слаломе, подтвердив звание «вундеркинда». Золото Шиффрин завоевала за месяц до своего 18-летия. Ещё не успевшая привыкнуть к славе, он тогда стеснялась внимания:

«Мне не нравится быть в центре внимания. Я люблю спать, гулять с моей мамой Эйлин. Она путешествует со мной по всем соревнованиям. Мама – моя самая большая болельщица. Она поддерживает меня во всём, помогает, советует. Моё внимание сосредоточено только на том, как лучше проехать трассу.

Когда я на лыжах – это как песня. Я слышу ритм в голове и, когда стартую под этот ритм, начинаю по-настоящему связывать свои движения вместе, всё неожиданно приобретает сверхъестественную плавность и силу до такой степени, что я едва могу что-то делать, но чувствую себя удивительно».

«Я не уеду домой без золота!»

Незадолго до своего 19-летия Микаэла Шифрин неожиданно стала лидером американской команды перед Олимпиадой 2014 года в Сочи. В начале января самая титулованная горнолыжница планеты Линдси Вонн была вынуждена отказаться от участия в Олимпийских играх из-за травмы колена.

«Все наши взоры будут обращены на Шиффрин, когда она будет спускаться вниз по горам Кавказа», – писала перед Играми американская пресса.

Микаэла оправдала надежды миллионов американцев, став олимпийской чемпионкой в слаломе в возрасте 18 лет и 345 дней. На трибунах молодую чемпионку поддерживали родители. А спустя четыре года в Пхёнчхане вновь выиграла золото уже в гигантском слаломе. После успешной финальной попытки на финише Микаэла опустилась на землю и громко закричала.

«У меня накопилось столько эмоций за три дня ожидания гонки, – на эмоциях объясняла чемпионка. – А теперь ясно, что я не уеду домой без золота!»

«Она просто лучшая. Она способна очень много работать и может сосредоточиться на 100 процентов!» – сказала на пресс-конференции в адрес Микаэлы занявшая третье место итальянка Феде Бриньоне.

Болельщики привыкли ждать от Микаэлы невозможного. В 2018 году многие предполагали, что она может стать первой женщиной-горнолыжницей, выигравшей пять медалей на одной Олимпиаде. Но Микаэла приняла участие только в четырёх стартах из пяти и к золоту в гигантском слаломе добавила всего лишь ещё одну медаль – серебро в комбинации.

После сезона-2018/2019 на счету звезды горнолыжного спорта уже имелись три победы в общем зачёте Кубка мира и рекордные 17 побед за один сезон. Спортсменка стала первой в истории, кому удалось за один сезон выиграть общий зачёт Кубка мира, а также зачёты супергиганта, гигантского слалома и слалома. Также в 24 года за плечами Микаэлы уже было 60 побед в Кубке мира. Почти незаметно девочка-вундеркинд превратилась в лучшую в мире горнолыжницу-универсала. Она стала единственной среди мужчин и женщин, выигрывавшей на Кубке мира во всех шести современных дисциплинах.

Микаэла Шиффрин Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Горе разделило жизнь на «до» и «после»

Но сезон-2018/2019 разделил жизнь Микаэлы Шиффрин на «до» и «после». Осенью 2019-го умерла любимая бабушка лыжницы, а в феврале 2020 года в семье Шиффрин произошла ещё одна трагедия — в результате несчастного случая погиб отец Микаэлы Джефф. Его гибель выбила спортсменку из колеи.

В середине марта она попыталась вернуться к соревнованиям, но в связи с пандемией коронавируса их отменили, и летом 2020-го Микаэла, тяжело переживавшая смерть отца, задумалась о завершении карьеры. К счастью, до решительных действий не дошло: благодаря поддержке матери девушка вернулась к соревнованиям. Более того, в сентябре 2020-го семья Шиффрин вместе с группой спонсоров создала Фонд имени Джеффа Шиффрина, целью которого является поддержка молодых американских спортсменов, обеспечение сборов и покрытие расходов на участие в соревнованиях.

Впрочем, возвращение не получилось гладким. Перед Олипиадой-2022 спортсменка испытывала серьёзные психологические проблемы в связи с пережитым горем, не могла есть и спать, но как истинный боец ставила перед собой цель завоевать хотя бы одну медаль. Однако, к удивлению болельщиков, одной из самых стабильных и титулованных горнолыжниц мира так и не удалось добиться поставленной цели. Она не финишировала в слаломе, гигантском слаломе и суперкомбинации, в супергиганте стала девятой, в скоростном спуске — 18-й. В командном турнире сборная США стала четвёртой, а Шиффрин смогла победить в своей попытке только на стадии 1/8 финала.

«В какой-то степени чувствую, что подвела команду. Хотела всем помочь, но внутри есть ощущение, что мы проиграли из-за меня. Олимпиада – большой турнир, который на 100 процентов ориентирован на спорт, но это ещё и три недели моей жизни. И за эти три недели не было периода, когда бы я не испытывала чувства разочарования, сожаления, надежды, оптимизма, пессимизма, триумфа и неудачи. Такова жизнь», – сказала Микаэла.

Микаэла Шиффрин Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Рекорд всех времён и народов

Но хоть спортсменка в 2022 году и вернулась с главного старта четырёхлетия без медалей, выиграть общий зачёт Кубка мира ей всё же удалось. И постепенно уже четырёхкратная обладательница «Большого хрустального глобуса» стала возвращаться к своим лучшим кондициям и статусу непобедимой.

24 января 2023 года она одержала свою 83-ю победу на этапе Кубке мира в итальянском Кронплатце, побив рекорд своей великой предшественницы Линдси Вонн. Забавно, что ещё в 15 лет юную Микаэлу в США наградили титулом «следующая Линдси Вонн». И, похоже, предсказали будущее.

«Я почти не чувствовала давления. То, что это, возможно, будет 83-я победа, практически вылетело у меня из головы. Думаю, очень здорово, что это произошло в тот момент, когда я на самом деле меньше всего об этом думала и совсем не ожидала», – прокомментировала американка свой рекорд.

Микаэла Шиффрин Фото: Alain Grosclaude/Getty Images

Впереди теперь – только рекорд всех времён и народов от шведа Ингемара Стенмарка, одержавшего за свою великую карьеру 86 побед. Последнюю – 19 февраля 1989 года, почти 34 года тому назад. И уже ни у кого нет сомнений, что и это достижение Микаэле покорится, потому что ровно через неделю после Кронплатца американка блистала на этапе Кубка мира в Чехии.

Если всё сложится идеально, то уже на первом этапе Кубка мира после перерыва на чемпионат мира Шиффрин может побить рекорд Стенмарка. Впрочем, если не сложится в Швейцарии – в запасе будет ещё три этапа.

Такими темпами Шиффрин уже надо ориентироваться не на великий рекорд Стенмарка, а на недостижимый прежде показатель – 100 побед.