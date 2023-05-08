FIS планирует изменить календарь Кубка мира

В Дубровнике (Хорватия) состоялось заседание комитетов Международной федерации лыжных видов (FIS), по итогам которого были внесены изменения в календарь соревнований грядущего Кубка мира по лыжным гонкам. Так, например, этап в Давосе (Швейцария) станет частью «Тур де Ски», а вся первая часть сезона пройдёт в Скандинавии.

I этап, ноябрь-декабрь: Куусамо (Финляндия) — Елливаре (Швеция) — Эстерсунд (Швеция) — Тронхейм (Норвегия).

II этап, «Тур де Ски»: Тоблах (Италия) — Давос (Швейцария) — Валь-ди-Фьемме (Италия).

III этап, январь: Оберхоф (Германия) — Гомс (Швейцария).

IV этап, февраль: Кэнмор (Канада) — Миннеаполис (США).

V этап, финиш сезона: Лахти (Финляндия) — Драммен (Норвегия) — Хольменколлен (Норвегия) — Фалун (Швеция).

Напомним, на заседании FIS также был вынесен вопрос о сокращении дистанции мужской эстафеты — с 10 км до 7,5 км на этапе. Окончательное решение будет принято на заседании совета FIS, которое состоится 28 мая. Если предложение будет одобрено, новые правила вступят в силу на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия).