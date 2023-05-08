«Если нас в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем». Якимушкин — об отстранении

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин высказался о ситуации в российских лыжных гонках в условиях отстранения от международных стартов.

«Вот честно, не слукавлю ни на грамм – у нас внутренняя конкуренция очень тяжёлая. Это народ подстёгивает. Все хотят выступать сильно. Если посмотреть, как я бегал в начале сезона, то выше шестого места никак подняться не мог. Мотивации хватит. Финансово – всё будет решаемо. Мы в этом плане достаточно стабильны. Для определённого развития лыжных гонок в России, если отстранение будет долгим – три-четыре года, это будет негативным, так как ударит по юниорам и молодёжи, которые хотят соревноваться на международном уровне. Плюс инвентарь – топовые лыжи производят в Европе, нам невозможно сделать своё за короткий срок. Так что при длительном отстранении будет спад.

Но если нас уже в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем. Большунов понесётся, как и носился, мы тоже, всё будет шикарно. Возможно, немного на сервисе скажется, ведь нужно будет привыкать к новым требованиям по фтору, но у нас настолько профессиональные ребята, что они мгновенно справятся с любой проблемой. И я надеюсь, что длительного отстранения всё же не будет», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.