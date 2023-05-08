«Если нас в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем». Якимушкин — об отстранении

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин высказался о ситуации в российских лыжных гонках в условиях отстранения от международных стартов.
«Вот честно, не слукавлю ни на грамм – у нас внутренняя конкуренция очень тяжёлая. Это народ подстёгивает. Все хотят выступать сильно. Если посмотреть, как я бегал в начале сезона, то выше шестого места никак подняться не мог. Мотивации хватит. Финансово – всё будет решаемо. Мы в этом плане достаточно стабильны. Для определённого развития лыжных гонок в России, если отстранение будет долгим – три-четыре года, это будет негативным, так как ударит по юниорам и молодёжи, которые хотят соревноваться на международном уровне. Плюс инвентарь – топовые лыжи производят в Европе, нам невозможно сделать своё за короткий срок. Так что при длительном отстранении будет спад.
Но если нас уже в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем. Большунов понесётся, как и носился, мы тоже, всё будет шикарно. Возможно, немного на сервисе скажется, ведь нужно будет привыкать к новым требованиям по фтору, но у нас настолько профессиональные ребята, что они мгновенно справятся с любой проблемой. И я надеюсь, что длительного отстранения всё же не будет», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
- 8 мая 2023
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
11:28
- 7 мая 2023
-
12:26
-
10:04
-
05:13
- 6 мая 2023
-
18:20
-
11:58
-
10:53
-
09:54
-
09:40
- 5 мая 2023
-
14:12
-
10:25
-
10:24
-
09:25
- 4 мая 2023
-
23:24
-
19:24
-
14:38
-
11:35
- 3 мая 2023
-
23:20
-
20:50
-
20:13
-
19:47
-
09:26
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:15
-
12:59
-
12:40
-
11:20
-
09:36