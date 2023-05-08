Якимушкин: семь-восемь лет назад наши лыжники все эмоции держали в себе и закрывались

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин высказался о медийной активности российских лыжников.

«Если посмотреть даже на интервью лыжников семь-восемь лет назад, то там в основном замёрзшие серьёзные лица, которые говорят одно и то же – «всё хорошо», «спасибо сервису», «всем спасибо, всем пока». Все старались как можно быстрее уйти, все эмоции держали в себе и закрывались. А мне кажется, было бы очень круто, если бы после финиша спортсмены делились эмоциями, выплёскивали их, а не скрывали. Ведь на телеграм-каналы наших лучших лыжников – Александра Большунова, Сергея Устюгова – подписаны ребята, которые только начинают свой путь в спорте. Пусть видят нашу жизнь», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.