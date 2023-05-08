Якимушкин рассказал, как лыжники группы Бородавко «укатали» профессионального велогонщика

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин рассказал забавную историю о встрече с профессиональным велогонщиком на тренировочном сборе.

«Паха приехал, чтобы помогать нам с регулировками велосипедов. Уклоны же важны, а мы из тех людей, которые, как говорится, «бери больше, кидай дальше». В последний день сбора мы собрались на велосипедах в Ай-Петри, это около 180 км. Ему пришлось тяжело на первом же перевале. Я как раз после перевала остановился, потому что мне показалось, что я пробил колесо. Посмотрел, всё в порядке было — и бросился ребят догонять. Паху обогнал, крикнул ему, чтобы держался за мной, мы, мол, пелотон догоним. Когда я догнал остальных, обернулся – Пахи нет. Сервисёры потом говорили, что когда они его на машине догнали, он дальше поехал, держать за открытое окошко.

Он говорил, что хотел научить нас правильно педалировать, но такого от нас не ожидал. В велоспорте же достаточно низкие передачи, и они часто-часто крутят, Паха думал, что это круто и нужно нам показать. А у нас не так. У нас включил максимальную скорость и дави, насколько можешь», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.