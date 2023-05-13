Линн Сван: мы должны сразиться со сборной Норвегии в следующем году

Шведская лыжница, победительница этапов Кубка мира, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Линн Сван бросила вызов главным соперникам сборной Швеции в отсутствие российских лыжников — команде Норвегии, пообещав бороться с ними в сезоне-2023/2024.
«Я думаю, что норвежцы действительно произвели впечатление в прошлом сезоне, что для них было очень позитивным. Мы должны сразиться с ними в следующем году. Но они крутые, и они также выиграли золото в эстафете на чемпионате мира, поэтому нам нужно хорошо поработать вместе, чтобы мы могли бросить им вызов в следующем году. Мы готовы выполнить необходимую работу», — приводит слова спортсменки издание Fondo Italia.
Ранее стало известно, что Линн Сван вошла в состав сборной Швеции на сезон-2023/2024. В прошлом году спортсменка готовилась к соревнованиям индивидуально.
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