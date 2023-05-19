Сёстры Венг рассказали о переезде в Тронхейм для подготовки к ЧМ-2025 по лыжным гонкам

Норвежские лыжницы, сёстры-близнецы Лотта Уднес Венг и Тириль Уднес Венг рассказали о переезде из Лиллехаммера в Тронхейм (Норвегия) для подготовки к чемпионату мира по лыжным гонкам, который пройдёт в этом городе в 2025 году.

«Мы думаем, что если есть возможность использовать это преимущество в тренировках на склонах чемпионата мира, то почему бы не сделать это. К тому же там уже проживают девушки, с которыми нам нравится работать и с которыми мы много тренируемся (в Тронхейме уже живут Анне Кьерсти Кальво, Юлье Мюре, Марте Скаанес и Ане Аппельквист Стенсет. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Тириль Венг итальянское издание Fondo Italia.

Лотта Венг добавила: «Там есть отличные лыжные трассы, которые охватывают практически всю сеть маршрутов, которые будут использоваться во время чемпионата мира. У нас есть несколько товарищей по команде в Тронхейме, поэтому я думаю, что у нас немного больше возможностей в Тронхейме, чем в Лиллехаммере».