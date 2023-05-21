Лыжник Шемякин о словах Вяльбе про «лошару»: меня совесть замучила, я пару ночей не спал

Многократный победитель различных лыжных марафонов Алексей Шемякин рассказал подробности конфликта, который случился на этапе Кубка России в Сыктывкаре в январе, когда в СМИ вышли его слова, что президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала его «лошарой».

«Прежде всего я не давал никакого интервью, чтобы вот так прийти и пообщаться. Вопрос же был задан так – почему у тебя отобрали медаль? Я сказал, что судейская коллегия так решила. На этом всё. Дальше были такие моменты, которые я рассказывал в кругу коллег, а журналист просто стоял рядом и что-то перевернул. Мне, честно говоря, не хочется это вспоминать, потому что вся история была поставлена с ног на голову.

Меня совесть замучила от того, что случилось. Не за слова, которые были опубликованы, а за всю ситуацию, как она в итоге была преподнесена. Я пару дней не спал, переживал случившееся. Но потом как-то успокоился, решил для себя, что раз такое случилось в моей жизни, значит, так тому и быть. Нужно дальше идти, продолжать работать, готовиться к следующим соревнованиям. У меня уже была подобная ситуация в жизни два года назад. Я тогда сделал выводы и сказал себе, что интервью на ходу больше не даю, только после утверждения. Но жизнь такая интересная штука, что вновь преподнесла сюрприз.

Елене Валерьевне и звонил, и писал, но до сих пор не знаю, простила она меня или нет. Она не говорила в мой адрес тех слов, которые ей приписали», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 8:00.