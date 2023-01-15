Шемякин сообщил, что Вяльбе не оскорбляла его после лишения бронзы на этапе Кубка России

Российский лыжник Алексей Шемякин опроверг информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе нелестно отозвалась о нём во время церемонии награждения призёров гонки с раздельным стартом на этапе Кубка России в Сыктывкаре, после которой он был лишён бронзовой награды.

Напомним, в гонке с раздельным стартом установленные на лыжников датчики сначала показали, что Шемякин разделил третье место с Ильёй Порошкиным, которому судьи отдали бронзу после перепроверки результатов. После гонки появились сведения о заявлениях Шемякина о том, что во время церемонии награждения Вяльбе назвала его «лошарой».



«Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация. Я спокойно отреагировал, всё бывает в этой жизни. Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как лошара», — приводит слова Шемякина ТАСС.