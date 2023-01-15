Шемякин сообщил, что Вяльбе не оскорбляла его после лишения бронзы на этапе Кубка России

Российский лыжник Алексей Шемякин опроверг информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе нелестно отозвалась о нём во время церемонии награждения призёров гонки с раздельным стартом на этапе Кубка России в Сыктывкаре, после которой он был лишён бронзовой награды.
Напомним, в гонке с раздельным стартом установленные на лыжников датчики сначала показали, что Шемякин разделил третье место с Ильёй Порошкиным, которому судьи отдали бронзу после перепроверки результатов. После гонки появились сведения о заявлениях Шемякина о том, что во время церемонии награждения Вяльбе назвала его «лошарой».
«Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация. Я спокойно отреагировал, всё бывает в этой жизни. Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как лошара», — приводит слова Шемякина ТАСС.
- 15 января 2023
-
19:58
-
18:26
-
18:03
-
16:14
-
16:04
-
16:04
-
15:11
-
13:44
-
11:43
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:57
-
23:16
-
20:55
-
18:38
-
16:42
- 13 января 2023
-
23:47
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:32
-
15:28
-
14:50
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
14:09
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:28
-
13:09
-
13:02
-
11:27
-
09:45
-
09:38