Якимушкин поздравил Мальцева с днём рождения в духе Формулы-1

Российский лыжник, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин рассказал, как поздравил с днём рождения своего друга и сокомандника, серебряного призёра чемпионата мира 2021 года Артёма Мальцева.

Данное видео опубликовано в телеграм-канале Ивана Якимушкина.

Якимушкин решил поздравить Мальцева в духе Формулы-1: он пришёл к номеру лыжника с бутылкой шампанского, а как только дверь открылась — облил им друга. Спортсмен подписал видео: «Тёма родился в 12:45, в это время и открыл шампанское».

Сегодня, 24 мая, Артёму Мальцеву исполнилось 30 лет. Уроженец Нижнего Новгорода занимал в 2020 году девятое место в многодневке Тур де Ски, выиграл золото, серебро и три бронзы на этапах Кубка мира, а также является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в эстафете.