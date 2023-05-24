Дарья Непряева — о последнем звонке в школе: на выпускной альбом меня прифотошопили с краю

Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Наталья Непряевой, ответила на вопросы подписчиков в социальной сети.
Спортсменка рассказала, как попала в лыжный спорт: «Папа — лыжник, мама тоже, она и тренер. Бабушки хотели отдать меня в фигурное катание или художественную гимнастику, потому что я была очень маленькая (сейчас уже другое дело), но была проблема — некому было меня водить на тренировки. Поэтому папа сказал, что я тоже буду заниматься лыжами. Вот и вся история!»
Также Дарья Непряева ответила, помнит ли она свой последний звонок в школе: «Меня там не было. А на выпускной альбом меня прифотошопили с краю, а я ещё за это заплатила».
А в ответ на просьбу поделиться милой фотографией с сестрой лыжница опубликовала кадр из мультфильма «Золушка», на котором изображены злобные сводные сёстры главной героини.
Фото: Социальные сети Дарьи Непряевой
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