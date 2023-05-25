В Норвегии отреагировали на решение FIS продлить отстранение россиян от соревнований

Президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Мы чётко обозначили FIS свою позицию по этому вопросу. Поэтому мы очень довольны, что FIS сохраняет прежний настрой и не хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси участвовали на международных соревнованиях», — приводит слова Дирхауга VG.

Ранее в FIS сообщили, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации не будет принято в мае. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.