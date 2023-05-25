Сергей Устюгов выступит на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов примет участие в чемпионате России по лыжероллерам.
Сейчас спортсмен находится на сборах в Ханты-Мансийске. 11 июня Устюгов вместе со сборной России отправится на сборы в Малиновку.
«Обсуждали это с Маркусом Крамером. Сказал, что хочу принять участие. Он меня поддержал, сказал, что ему очень нравится в Ханты-Мансийске. Первую тренировку я делал короткую, пробежал вокруг города. Был приятно удивлён, красивый город. Улыбка с лица не сходила», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Югра».
Напомним, чемпионат России по лыжероллерам пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля.
В рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км.
- 25 мая 2023
-
12:58
-
11:49
-
09:47
-
09:31
-
01:21
-
00:28
- 24 мая 2023
-
22:46
-
21:45
-
18:50
-
16:18
-
16:09
-
15:22
-
14:09
-
13:43
-
13:33
-
11:39
-
09:28
- 23 мая 2023
-
17:33
-
11:18
- 22 мая 2023
-
20:12
-
19:46
-
19:22
-
18:48
-
18:09
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 21 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:20
-
15:55
- 20 мая 2023
-
14:34
-
09:59
-
00:35