Сергей Устюгов выступит на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов примет участие в чемпионате России по лыжероллерам.

Сейчас спортсмен находится на сборах в Ханты-Мансийске. 11 июня Устюгов вместе со сборной России отправится на сборы в Малиновку.

«Обсуждали это с Маркусом Крамером. Сказал, что хочу принять участие. Он меня поддержал, сказал, что ему очень нравится в Ханты-Мансийске. Первую тренировку я делал короткую, пробежал вокруг города. Был приятно удивлён, красивый город. Улыбка с лица не сходила», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Югра».

Напомним, чемпионат России по лыжероллерам пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля.

В рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км.